Els grups municipals de Junts i ERC a l’Ajuntament van registrar una petició de convocatòria d’un ple extraordinari urgent per plantejar mesures per evitar nous aldarulls a la capital catalana. El líder d’ERC a l’Ajuntament, Ernest Maragall, va dir que la petició està oberta a altres grups i va demanar celebrar el ple per «anar a fons en l’anàlisi i en la proposta i afrontar aquest present inacceptable». L’alcaldessa, Ada Colau, va demanar col·laboració institucional per combatre els «botellons» i el consum d’alcohol per menors.