L'expresident Carles Puigdemont ha arribat aquest dilluns a Brussel·les des de Roma, on ha fet escala després d'agafar un vol a l'Alguer a primera hora del matí. "Ara reprendré l'agenda que tenia prevista", ha dit a la seva arribada l'eurodiputat de Junts, que dijous a la nit va ser detingut a Sardenya, però que ara ha quedat en llibertat sense mesures cautelars. Puigdemont assistirà aquesta tarda a la comissió de comerç internacional del Parlament Europeu. L'expresident ha assegurat que està "content" d'haver estat a l'Alguer i d'haver-se trobat amb "moltíssims catalans, algueresos i sards". "Hem passat uns dies en contacte amb la cultura tradicional catalana i ara, a continuar", ha afirmat. Puigdemont no ha aclarit si espera que l'Eurocambra es pronunciï sobre la seva detenció a Sardenya. "No en tinc ni idea", ha dit. Diverses persones han l'increpat a l'arribada a l'aeroport amb crits.

Per altra banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, de la mateixa formació que Puigdemont, assegura que la detenció de Carles Puigdemont demostra que el conflicte entre Catalunya i Espanya no és únicament entre governs. Per aquest motiu reclama que a la taula de diàleg hi puguin seure els representants que cada formació triï, i que Junts pugui dur-hi els que va proposar d'entrada, tot i no formar part de l'executiu català i sense vetos per part de cap de les parts. "Algú es pensa que es pot resoldre el conflicte sense comptar amb Junts, una de les principals forces polítiques de Catalunya?", s'ha preguntat. Sobre la detenció, considera que es tracta d'una operació d'Estat i que el govern espanyol n'estava al corrent.

ERC reivindica el diàleg

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha reivindicat el diàleg com a camí per avançar en una resolució política al conflicte polític català. Després de la detenció i l'alliberament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'Alguer, Vilalta ha exigit la retirada de les euroordres. La portaveu d'Esquerra ha apuntat que l'executiu espanyol ha de plantejar una solució política perquè sinó està sent "còmplice de la repressió". Des d'ERC han apuntat que el govern espanyol haurà d'"esforçar-se molt" si vol comptar amb algun tipus de suport per aprovar els pressupostos estatals. També ha dit que fins ara fan passos en la "línia contrària" del que haurien d'estar fent per garantir-se els suports parlamentaris.

Vilalta ha reivindicat l'amnistia i l'autodeterminació i ha subratllat que la detenció de Puigdemont ha posat en "entredit" la justícia espanyola davant l'europea i la deixa en "ridícul". Ha insistit que la "repressió" no serveix per aturar el projecte polític de l'independentisme. "No hi ha cap alternativa possible", ha pronosticat sobre l'aposta per la via dialogada. "Tenim una via que volem explorar", ha continuat. Per això, ha emplaçat al govern espanyol a deixar-se d'"excuses" i acabar amb la "repressió".

Respecte els comentaris de la portaveu de Junts, Elsa Artadi, que ha assegurat que la detenció de Puigdemont "posa en entredit" la taula de diàleg, Vilalta no ha valorat les declaracions i ha recordat que és l'Estat "qui ha de donar una resposta" a través de la via negociadora. Ha recordat que l'enemic comú és l'Estat i no pas el company independentista.

D'altra banda, Vilalta ha explicat que al debat de política general d'aquesta setmana, es plantejaran iniciatives en la línia d'apostar per la via negociadora i de liderar les grans transformacions que necessita el país. Ha reconegut que els darrers esdeveniments de l'actualitat política afectaran el debat i que tenen "converses obertes" amb Junts per articular plegats propostes de resolució.

Per altra banda, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat que no es posi "pals a les rodes" a la taula de diàleg i ha dit que "no hi ha alternativa" a la negociació. "Qui posa pals a les rodes pensa en l'interès general o en el particular? En el bé del conjunt o en els seus partits i els possibles resultats electorals?", ha preguntat en una entrevista a Telecinco. En ser preguntat per si es referia a JxCat, Junqueras ha insistit que s'adreçava "a tothom en general" i ha insistit a demanar que aquesta via funcioni. El líder d'ERC s'ha compromès a "ajudar que no descarrili" la negociació però ha avisat que ha de "donar fruits i ser efectiva". Junqueras ha insistit que la negociació és entre governs i per tant la delegació ha de ser de governs –i no de membres del partit, com va proposar Junts-, i ha assegurat que si Junts canvia la seva delegació seran "sempre ben rebuts".