El jutjat d’instrucció número 4 de Badalona ha acabat la instrucció i deixa a punt de judici a l’alcalde del municipi, Xavier Garcia Albiol, i a altres set persones per prevaricació urbanística i malversació de fons públics. El cas gira al voltant de la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència entre el 2012 i en 2018 en terrenys de titularitat municipal, en concret en la caserna de la Guàrdia Urbana.

La causa afecta a regidors d’aquell mandat d’Albiol, però també al d’Urbanisme de l’època de Dolors Sabater com a alcaldessa. Ara, el jutge dóna 10 dies a les parts per a formular escrit d’acusació i sol·licitar obertura de judici oral o bé l’arxivament de la causa.

Arran d’una situació de problemes de cobertura mòbil a Badalona, Vodafone va demanar a l’Ajuntament instal·lar una estació base de telefonia, però tot de manera informal. Aquesta instal·lació, remarca el jutge, requeria d’una llicència urbanística i també ambiental. A més, la finca on es va col·locar era un equipament de nova creació de caràcter local i no està permès instal·lar antenes. També hi havia un expedient patrimonial perquè era de titularitat municipal.