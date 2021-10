La diputada Lorena Roldán, que al desembre de l'any passat va deixar Cs per ser la número dos a les llistes del PPC, s'ha afiliat al partit liderat per Alejandro Fernández, segons ha avançat l''Ara' i 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN. D'aquesta manera, el PPC recupera la majoria al grup parlamentari. Dels tres diputats de la formació, només queda Eva Parera com a independent. El partit donarà aquest divendres més detalls de la decisió de l'exlíder de Ciutadans, que s'hauria produït aquesta mateixa setmana.