El Parlament va aprovar ahir l’avantprojecte de pressupost de la Cambra catalana per al 2022, que avança en una reducció progressiva de les indemnitzacions (les conegudes dietes) dels diputats perquè s’incloguin dins del salari. El PSC, ERC, Junts i Cs hi van votar a favor (102 vots), mentre que la CUP, En Comú Podem i Vox en contra, i el PPC es va abstenir, per això han tirat endavant sense aclarir encara qui es farà càrrec de la tributació.

Les indemnitzacions per despeses de viatge i desplaçament (que oscil·len entre 16.975,56 i 23.895,12 euros anuals) passen a incorporar-se al sou dels parlamentaris, cosa que implica que quedaran subjectes a tributació de l’IRPF. Per evitar que els diputats perdin part de la retribució neta, la proposta és que aquesta retenció la cobreixi el Parlament, cosa que suposaria, segons fonts de la Cambra, un cost d’1,1 milions d’euros per a les seves arques. Però això no s’ha abordat per ara, s’espera un acord entre els partits per dilucidar qui es fa càrrec de la retenció i com acaben gestionant-se les dietes. «No és un acord tancat, però havíem de complir aquesta voluntat. Quan arribem a un acord s’incorporarà amb les xifres exactes», va destacar la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés.

El que es va votar ahir és només la modificació dels diners destinats a cada capítol del pressupost, en què van augmentar el que inclou els de remuneració del personal (creix un 25,5%) i va descendir el de despeses corrents de béns i serveis (cau un 16,18%). El pressupost per al 2022 és de 65.557.804,73 euros, per tant, torna a quantitats del 2010, ja que després d’aquell any van començar les retallades. Els comptes creixen positivament un 4,09% respecte als del 2020 (els del 2021 van quedar prorrogats), sobretot pel fet que hi hagi vuit grups parlamentaris i per la inclusió dels treballadors dels partits com a personal eventual del Parlament.

La CUP i els comuns van criticar que aquesta regularització de sous l’acabi pagant el Parlament. El diputat cupaire Pau Juvillà va assegurar que el seu partit està a favor de la rebaixa de sous –«cobrem una pasta», va dir–, recordant que el salari mitjà és de 23.000 euros en dones i de 29.000 euros en homes: «Nosaltres cobrem de mitjana 70.000 euros». Per la seva banda, la representant d’En Comú Podem, Susana Segovia, va admetre avenços en els comptes, però ha afirmat que tenen «molts dubtes» sobre quin sistema s’establirà per pagar l’IRPF, ja que consideren que no ho ha de fer la Cambra catalana.