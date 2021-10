El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir que el gruix de les restriccions imposades a la ciutadania per prevenir el contagi del coronavirus, imposades d’una manera o d’una altra des de fa un any i mig en alguns casos, deixaran d’estar vigents a Catalunya a partir d’aquest divendres.

L’anunci suposa un punt d’inflexió molt esperat per part d’una societat que fa 18 mesos que està sota aquestes limitacions, tot i que una de les principals es manté per ara: caldrà seguir portant mascareta.

Oci nocturn

Reobertura de l’oci nocturn amb passaport covid. Ja estava permesa l’obertura de bars i discoteques a exteriors (terrasses) però des del 8 d’octubre es permet la reobertura també en interiors amb la condició que, per entrar als locals, el públic haurà de presentar el passaport covid que reflecteixi que el client té la pauta completa de vacunació o bé una PCR o test d’antígens negatiu.

El sector recupera el seu horari habitual i l’aforament màxim es manté en el 70%.

Restauració

Els establiments recuperen el seu aforament complet, el 100%, tant a l’exterior com a l’interior, tot i que mantenen l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes. Tampoc hi haurà distància mínima entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Se suprimeix la limitació de comensals per taula o agrupació de taules, tant a l’interior com a l’exterior.

Esports

Les instal·lacions esportives a l’aire lliure tampoc tindran limitació d’aforament, tot i que seguirà sent obligatori l’ús de mascaretes. A més, els esdeveniments esportius a l’aire lliure tampoc tindran limitació de públic.

En espais tancats, l’aforament serà del 80% tant a instal·lacions esportives com a estadis.

Comerç

Limitació del 70% d’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris, llevat que siguin a l’aire lliure, en aquest cas no tindran cap limitació d’aforament. Horari d’obertura fins a les 00.30 hores.

Mobilitat i reunions

Es permetran les trobades de més de deu persones i les cerimònies religioses sense límit d’aforament. No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes en grup a l’espai públic. Excepte les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa i en les de l’oci educatiu. No poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. s recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l’accés als espais de titularitat pública, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores.