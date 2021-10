El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va assegurar ahir que si no s’inverteix més en sanitat pública i bona part de la classe mitjana es paga una mútua privada, a mitjà termini el sistema podria «retrocedir 40 anys» i reconvertir la sanitat pública en beneficència i la sanitat de qualitat només a l’abast de les classes mitjanes i altes. Segons ell, a Catalunya s’ha passat d’un 25% de població amb mútua sanitària del 2017 al 32% actual. Aquest increment sobtat en pocs anys és «preocupant» per si és símptoma que el sistema públic ja no pot atendre adequadament bona part de la població.

En un esmorzar informatiu d’Europa Press, Argimon va explicar que la sanitat privada ha de ser sempre «complementària» de la pública. Per això, espera que aquest increment de mutualistes no sigui una tendència de bona part de la població a abandonar el sistema públic. En aquest sentit, va reclamar un major esforç pressupostari per a la sanitat pública per tal de recuperar-se de les retallades de fa anys i adaptar-se a les noves necessitats.

Mantenir el fons covid

D’altra banda, Argimon també va refermar la necessitat, com a mínim per a l’any vinent, de mantenir els fons covid, que l’Estat ha traspassat a les comunitats, com a responsables de la prestació dels serveis sanitaris. «Estem negociant i soc optimista. No podem girar l’esquena a la realitat, com si la covid-19 ja no existís i no tingués conseqüències, perquè en té», va dir abans d’enumerar el menor diagnòstic i seguiment d’altres patologies, la covid-19 persistent o el benestar emocional de la societat.

Per a Argimon, la recuperació també ha d’arribar als professionals, així com també a la inversió en equipaments, en innovar per a transformar, pel qual també calen els fons europeus.