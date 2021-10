El cap dels Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, va advertir ahir contra els «comportaments grupals violents» observats els últims temps a Catalunya -l’episodi més recent, la batalla campal durant la Mercè, a Barcelona- i va demanar a la societat catalana «respecte» per als Mossos d’Esquadra. Va ser en l’acte de la Diada de les Esquadres, en què Trapero va destacar que tot i que no són «generalitzats», aquests comportaments violents reflecteixen una «preocupant intolerància». I es va preguntar «què té de ‘canviar el món’ llançar pedres a la policia o cremar contenidors». «Què té això de transformador i revolucionari?», va afegir.

En aquest sentit, el major va opinar que l’exercici del dret de manifestació ha de «molestar», però que no pot suposar «menysprear» les institucions. Trapero va reivindicar que els Mossos han demostrat en la pandèmia que són uns servidors públics «essencials» i que només demanen «respecte, no actituds submises ni pors ja superades a la policia».

El major va denunciar que en els últims temps s’han produït «comportaments preocupants d’intolerància, no generalitzats, no quantitativament rellevants, però sí comportaments grupals violents que expressen una preocupant intolerància» contra la policia. I també veu amb «preocupació» actituds que «contemporitzen» amb aquests comportaments i va lamentar que en alguns debats públics «a aquell que llança una pedra a la policia se li atorga el títol d’activista».

Efecte sobre l’equilibri social

«El respecte cap a l’autoritat i també el respecte cap als agents de l’autoritat policial són un tot en un país democràtic, són inseparables», va emfatitzar. Qui ataca l’autoritat de la policia i qui «avala» la falta de respecte als agents «s’oblida que l’autoritat policial és delegada i ve de l’autoritat judicial i governativa», segons Trapero, que va avisar que «la falta de respecte i la intolerància amb l’autoritat afecta el pacte i l’equilibri social».

A l’acte va intervenir mitjançant un vídeo gravat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va reconèixer que els Mossos d’Esquadra han afrontat en els últims mesos situacions «molt complexes» per la pandèmia i els «canvis socials i econòmics» i va mostrar el seu «ple suport» i el de tot el Govern al cos.

En la mateixa línia, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va garantir que l’executiu «perseguirà» els responsables dels «atacs inacceptables» als policies i va elogiar la tasca duta a terme pels caps dels Mossos en els últims quatre anys -els comissaris Miquel Esquius, Eduard Sallent, Ferran López i el mateix Trapero, ja que ha estat un període «molt dur», que ha «sacsejat» el cos autonòmic per l’«exepcionalitat política» i la pandèmia.

Tant les paraules de Trapero com les d’Aragonès i Elena es van expressar la vigília d’una manifestació convocada per sindicats dels Mossos i de policies locals per a avui a Barcelona, entre el Parlament i la Generalitat, en protesta per la violència contra els agents policials que s’ha viscut recentment a diversos macrobotellons.