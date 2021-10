L’expresident Carles Puigdemont es va reunir recentment a Brussel·les amb Roberto Ciambetti, president del Consell Regional del Vèneto i membre de la Lliga Nord, el partit d’extrema dreta liderat per Matteo Salvini. Segons han confirmat fonts de l’entorn de Puigdemont, el líder de Junts va mantenir un sopar amb Ciambetti que descriuen com «una trobada emmarcada en les agendes privades». Tot i això, no han donat detalls del contingut de la trobada.

President de la cambra legislativa del Vèneto des del 2015, Ciambetti és membre de la secció veneciana de la Lliga, que comparteix família política al Parlament Europeu amb Agrupació Nacional de l’ultra francesa Marine Le Pen. Segons recull la premsa local, Ciambetti s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre l’afer català condemnant la sentència contra els líders independentistes i va ser a Catalunya coincidint amb la consulta de l’1 d’octubre de 2017.