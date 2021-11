La jutge d’instrucció de la peça 28 del cas Mercuri confirma «indicis de delicte» en l’adjudicació l’any 2012 per part de l’Ajuntament de Sabadell a l’empresa Smatsa del servei de neteja viària i recollida d’escombraries. Segons va anunciar la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, la jutge Rocío Pérez considera en un escrit que «no hi ha cap dubte» que es va crear un entramat politicoempresarial per fer que l’esmentada empresa guanyés el concurs.