La Fiscalia de Barcelona reclama tres anys de presó i 17 d'inhabilitació per a l'historiador Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, acusat d'haver pagat amb fons públics un viatge del 2018 com a observador del referèndum de Nova Caledònia, malgrat ser «aliè a les seves funcions». En el seu escrit, l'acusació pública atribueix a Alay els delictes de malversació de cabals i prevaricació i demana que se'l condemni a indemnitzar la Generalitat amb els 4.732 euros, la suma que va costar el viatge i que va ser assumida per la Conselleria de Presidència a càrrec del pressupost de l'Oficina del President. El jutjat que ha investigat el cas ha enviat a judici Alay i li reclama el dipòsit d'aquesta quantitat per fer front a una eventual responsabilitat civil.

La causa es deriva d'una querella per malversació que va presentar la fiscalia i en la qual també va ser investigada l'actual secretària de la Conselleria de Salut, Meritxell Masó, per haver autoritzat les despeses quan era secretària general de Presidència, tot i que la jutge d'instrucció va arxivar la causa contra ella. La fiscalia afirma en el seu escrit d'acusació, presentat davant el jutjat que investiga el cas, que Alay va contractar l'octubre del 2018 el vol a Nova Caledònia «abusant» de la seva condició de responsable de l'Oficina de Puigdemont, «excedint-se en les seves funcions» i «apartant-se de la seva obligació de servir interessos generals propis de l'administració pública».

Benefici particular

Les despeses van ser autoritzades per Masó i, després de la seva fiscalització per part de la Intervenció, van ser assumides per Presidència, que va pagar el vol a l'agència de viatges i la resta de factures «directament» a l'acusat, que segons la Fiscalia va aconseguir així «un clar benefici econòmic particular». Tenint en compte «les seves funcions i activitats» com a responsable de l'Oficina de Puigdemont, sosté la fiscalia, quan Alay va reclamar les despeses «ho va fer sabent que es tractava d'un viatge personal i aliè a les seves funcions» i que «no hi havia cap raó que justifiqués el pagament amb càrrec a la seva dotació pressupostària pública, de la qual ell mateix tenia el control i la gestió». Segons la fiscal Teresa Duerto, l'acusat va presentar la proposta de pagament a Masó «fent constar expressament que es tractava de documentació indispensable» perquè la secretària de Presidència aprovés la despesa, cosa que va provocar que acabés adoptant «una resolució manifestament arbitrària i injusta».

Abonament indegut

L’actuació d’Alay, segueix, va motivar que les despeses del viatge «s’abonessin indegudament a compte de l’erari públic de l’administració autonòmica, amb un clar perjudici econòmic per a la institució, per més que els funcionaris indicats no actuessin sabent que d’aquella manera estaven sufragant unes despeses personals amb diners públics». Alay està sent investigat també pel jutge de Barcelona Joaquín Aguirre pel cas Volho de presumpta corrupció i finançament del procés i per l’Audiència Nacional per presumptament haver participat en l’organització de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, promotora de múltiples actes de protesta.