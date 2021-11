Valentín Moreno, condemnat pel crim de la Vila Olímpica de Barcelona, va morir ahir a la tarda a l’Hospital Germans Trias, on va ser ingressat després de rebre un tret al cap a la matinada. Van ser els treballadors del mateix centre sanitari de Can Ruti els que van alertar els Mossos d’Esquadra minuts després de rebre Moreno i descobrir que havia estat ferit per una arma de foc. Els fets es van produir de matinada a Sant Adrià de Besòs.