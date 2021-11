Acte per sensibilitzar. Un jove francès va aconseguir ahir escalar la torre Glòries sense demanar permís. Es tracta d’Alexis Landot, un estudiant de 21 anys aficionat a l’escalada, que ja havia protagonitzat gestes similars, com ara pujar a la torre Montparnasse de París. En el cas de Barcelona, va explicar que ho feia «per sensibilitzar sobre la mucoviscidosi, una malaltia degenerativa, i perquè la gent doni diners per a la investigació».