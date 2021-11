El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, ja ha contret matrimoni amb la seva parella, Sílvia Caballol, i des de dilluns és, per tant, un bisbe casat, el primer de la història a Espanya. Només es coneixen precedents similars de casos molt puntuals registrats a l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica. El bisbe, d’aquesta manera, ha incomplert els vots eclesiàstics i ara és el Vaticà qui haurà de decidir com actua una vegada s’ha oficialitzat el casament de Novell. Fonts de la Conferència Episcopal Tarraconense apunten que una de les opcions que s’estudiarà és que Novell perdi tots els atributs com a bisbe i capellà i torni «a l’estat laical».

Els encarregats de prendre la decisió sobre com ha d’actuar l’Església una vegada Novell s’ha casat pel civil són els membres de la Congregació per als Bisbes, una organització de la Cúria Vaticana que, entre altres funcions, gestiona els relleus als bisbats de tot el món. La congregació està dirigida pel cardenal canadenc Marc Ouellet, però entre els seus membres destaca el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que a més és el president de la Conferència Episcopal Espanyola. Així, Omella tindrà molt a dir en aquesta decisió, ja que és el membre que coneix més a fons Novell i el que ha viscut més de prop com s’ha desenvolupat la seva renúncia com a bisbe de Solsona i els esdeveniments posteriors a la seva marxa.

A l’espera d’aquesta decisió, el casament ja ha tingut les primeres conseqüències. Tal com regula el Codi de Dret Canònic, Xavier Novell va quedar suspès ad divinis de forma automàtica una vegada es va casar pel civil. Això implica que des de dilluns a la tarda ja no pot celebrar cap tipus de sagrament. Tot i així, encara manté el títol de bisbe i continua formant part de la jerarquia de l’Església catòlica.

«Sent com és un cas tan extraordinari, la decisió ja passa a la Congregació per als Bisbes de la Santa Seu», explica Norbert Miracle, vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense. Assegura que en cap cas Novell quedarà expulsat de l’Església, però creu que la congregació podria decidir passar-lo a l’estat laical.