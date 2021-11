La restauració encara amb incertesa el primer dia d’implementació del certificat covid. “No es pot improvisar aquesta mesura en 24 hores. Es podria haver previst amb més antelació i assegurar-se que la tecnologia que la suporta funciona realment”, ha manifestat el director de comunicació i màrqueting del Grup Sagardi, Juan Carlos Arriaga, en declaracions a l’ACN.

De fet, el Departament de Salut ha decidit suspendre des d'aquest divendres al migdia i almenys fins dilluns l'obligació de presentar el passaport de vacunació degut als problemes tècnics que té la web de ‘La Meva Salut’. En tot cas, el restaurant Sagardi ha demanat “flexibilitat” a les administracions i ha assegurat que les terrasses són ara “més necessàries que mai”.

El Departament de Salut ha suspès des d'aquest divendres al migdia i almenys fins dilluns l'obligació de presentar el passaport covid a bars, restaurants, gimnasos i altres equipaments, pels problemes tècnics a ‘La Meva Salut’. La gran demanda del passaport en les últimes hores, més de 300.000, ha bloquejat la web i fa que molts ciutadans no puguin obtenir el certificat, que seguirà sent obligatori per entrar a l'oci nocturn com fins ara.

El director de comunicació del Grup Sagardi ha assegurat que cada cop que s’implementa una nova mesura sanitària s’incrementen les reserves de les terrasses. En aquest cas, també ha estat així, i pràcticament la meitat dels comensals han optat per dinar a l’exterior.

En aquest context, Arriaga ha reclamat a les administracions “flexibilitzar” la posada en marxa de les terrasses i ha recordat que, a Ciutat Vella, el 70% de les sol·licituds d’ampliació demanades s’han denegat. “Va clarament en contra de les mesures sanitàries que s’estan imposant”, ha lamentat.

La implantació del certificat covid preveu que aquest sigui necessari per accedir a l’interior dels bars i restaurants. El sector ha criticat la “improvisació” d’aquesta mesura, i alguns establiments han reconegut que l'aplicaran d’una manera més laxa.

En el cas del Grup Sagardi, cada restaurant té una persona a recepció encarregada de rebre els nous clients i verificar la validesa del seu certificat. El director de comunicació de l’empresa assegura que la implementació d’aquesta mesura no ha suposat un cost addicional per a la companyia, tot i que reconeix que pot provocar algunes cues en les arribades a l’establiment.

En tot cas, Arriaga ha assegurat que “el pitjor” és haver de fer canvis en el protocol d’un dia per l’altre. “Es podria haver previst amb més temps i assegurar-se que la tecnologia funciona realment”, ha manifestat.