El president del PSC, Salvador Illa, va afirmar ahir que creu que hi ha «un canvi de fons» a Catalunya. Segons va explicar en un col·loqui amb el president valencià, Ximo Puig, a Mallorca, els ciutadans de Catalunya s’estan adonant que hi ha una altra via per resoldre els problemes, que és la federal. Segons ell, la pandèmia és una «demostració de l’èxit» del federalisme gràcies a la cogovernança que hi ha hagut entre l’Estat i les comunitats. «L’únic camí és fer-ho junts, Espanya i Europa, negociació i acord», va defensar. A més, va indicar que després de les negociacions del pressupost català s’ha evidenciat que l’esquema d’un Govern d’ERC i JxCat amb el suport extern de la CUP «ja ha fracassat»: «L’evidència està mostrant que el camí de culminació a la independència no porta enlloc», va assegurar. Per això, va reivindicar que el millor que poden fer els socialistes més enllà d’estendre la mà és erigir-se en una alternativa.

En aquest sentit, el cap de l’oposició també va apuntar que s’entra en una etapa diferent a la legislatura. «Començarem a preparar de forma molt intensa unes eleccions molt importants, que són les municipals, amb una mirada molt posada en Barcelona per una Barcelona imparable que estiri del conjunt d’Espanya», va assenyalar. Durant el col·loqui, Illa va tornar a criticar que el Govern s’hagi apartat del debat de finançament autonòmic i va reiterar la necessitat que Catalunya s’assegui a la taula. «Ha de ser un fòrum multilateral», va afegir. Per altra banda, també va coincidir amb Ximo Puig en la importància de descentralitzar institucions i evitar la concentració d’aquestes a Madrid i va destacar que el Corredor Mediterrani «és una estructura d’interès per tot Espanya».