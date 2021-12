Junts per Catalunya va assenyalar directament el PSC, coincidint amb el relleu entre Miquel Iceta i Salvador Illa, i el va instar a posicionar-se: «Quin partit són? El de la regressió o el de la immersió? El del catalanisme o el de l’unionisme?». La pregunta la va llançar el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, que va acusar Miquel Iceta d’haver-se mantingut «callat i submís» davant la imposició del 25% de castellà a l’escola i també durant la negociació sobre la llei de l’audiovisual. D’altra banda, Batet i el senador Josep Lluís Cleries van retreure a ERC el seu suport als pressupostos generals de l’estat «a canvi de res». «Haurien de servir per defensar la nostra nació, la llengua i l’escola», van reclamar.

«Tenim ganes de saber quin PSC tenim al davant», va destacar Batet amb motiu del congrés que els socialistes van celebrar el cap de setmana, tot preguntant-se si el partit és «el del 155 o el que té voluntat de tirar endavant?». Junts va retreure directament a l’exprimer secretari i nou president socialista, Miquel Iceta, la seva posició durant les darreres setmanes en relació al debat sobre l’ús del català, lamentant que «fins ahir no havia dit res» sobre la «llei Celaá» ni tampoc sobre la nova normativa audiovisual.

Batet també va carregar contra la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, a qui va preguntar: «Què ha fet per permetre que el català sigui oficial a la cambra de l’estat?». «No ha fet res!», va exclamar, mentre va recriminar que fos «ràpida» a l’hora de suspendre els drets dels diputats de JxCat i ERC que estaven a la presó. «Això sí, però per defensar el català al Congrés, no ha fet res», va destacar.

Paral·lelament, Cleries va assegurar que l’aprovació dels Pressupostos de l’Estat «només serveix per fer progressar l’espanyolisme ranci i la persecució i la revenja contra Catalunya». També va criticar que ERC aprovés fa just un any la llei d’Educació coneguda com a «llei Celaá», i va recordar que JxCat va esmenar la normativa perquè considerava que no protegia la immersió lingüística.

Reacció de Casado a la querella

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va criticar la querella de JxCat per calúmnies, injúries i incitació a l’odi arran de les seves declaracions sobre l’escola catalana. «Un senyor que ha estat condemnat a 9 anys de presó per sedició i ha destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil a mi no em dona lliçons de legalitat i de democràcia», va afirmar Casado fent referència al secretari general de JxCat, Jordi Sánchez.