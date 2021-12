Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha conclòs que el conductor de l’autobús H16 investigat per suposadament no obrir les portes a dos adolescents dijous de la setmana passada va actuar correctament. Segons la investigació interna, els paràmetres tècnics indiquen que va obrir la porta a la primera parada que se li va sol·licitar. Així, TMB tanca la investigació per la denúncia d’una dona segons la qual el conductor s’havia negat a deixar baixar les filles, de 12 i 18 anys. Segons el seu relat, en prémer el botó abans d’arribar a la parada de casa seva, el conductor no va obrir les portes i tampoc a la parada següent. Ho va fer, segons elles, quan la de 18 anys va dir en veu alta que trucaria a la família.