Aragonès creu que Sánchez ha "afeblit" el bloc de la seva investidura

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, creu que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha "perdut credibilitat" en l'àmbit europeu, després dels cinc dies de reflexió de la setmana passada. A més, ha afegit que Sánchez ha "afeblit" el bloc de la seva pròpia investidura. Així ho ha apuntat el candidat d'ERC durant la conversa d'aquest dijous organitzada per El Periódico. Aragonès ha apuntat que Sánchez ha provocat un "efecte boomerang", i que els partits que van facilitar la seva investidura fa sis mesos, ara tenen "menys confiança" que la legislatura espanyola arribi al final. D'altra banda, Aragonès ha constatat que PSC i Junts han votat més vegades plegats al Parlament que cadascú per separat amb ERC.

Aragonès ha advertit Sánchez de la "imatge d'inestabilitat" que ha provocat els últims dies. El cap de llista d'Esquerra creu que la seva "maniobra política" dificultarà "bastant" la feina que ha de fer a l'exterior, i que té ara "menys credibilitat" tant en l'àmbit europeu com amb els socis de la investidura. Així, el president de la Generalitat ha subratllat que hi haurà un "efecte boomerang" en l'estratègia de Sánchez, i que ha "afeblit" el bloc que li va donar suport ara fa sis mesos.

"Els qui vam facilitar la seva investidura tenim ara molta menys confiança perquè la legislatura arribi al final", ha asseverat. És per això que Aragonès ha apuntat que ERC treballarà perquè els compromisos i acords assolits fa mig any arribin "com abans millor". El candidat republicà ha opinat que Sánchez va "renunciar" als pressupostos de l'Estat amb una actitud "bastant irresponsable".

Proposta d'ERC sobre "regeneració democràtica"

El candidat d'ERC també ha explicat que el grup parlamentari del Congrés prepara una proposició no de llei sobre mesures de "regeneració democràtica", de cara a les properes setmanes: "Veurem què vota el PSOE", ha explicat Aragonès. La formació que a Madrid comanden Gabriel Rufián, Teresa Jordà i Francesc-Marc Álvaro preveuen fer pública aquesta proposta les properes hores, tal com ha pogut saber l'ACN.

Durant la conferència d'avui, Aragonès ha insistit que la pregunta no és si ERC donarà suport o no al paquet de mesures de "regeneració democràtica" anunciada per Sánchez, després de la seva reflexió, la setmana passada. Així, ha subratllat que la pregunta és, en tot cas, si el PSOE votarà diferent al que ERC ha anat presentant al Congrés per aconseguir aquesta "regeneració".

El candidat republicà s'ha referit així a propostes com ara la derogació de la 'llei mordassa', o d'altres com ara modernitzar i fer la transició pendent del poder judicial.

A la conferència hi han assistit el conseller d'Empresa, Roger Torrent, i la consellera d'Economia, Natàlia Mas -que no van a les llistes del 12-M.