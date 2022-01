Francesc Conesa Ferrer serà el nou bisbe de Solsona. Així ho ha anunciat el bisbe de Vic, Romà Casanova, que exercia el càrrec en funcions des que Xavier Novell va deixar el bisbat el passat 23 d'agost. Nascut a Elx l'any 1961, Conesa era fins ara bisbe de Menorca. Durant l'anunci, Casanova, que ha destacat que l'elecció ha estat "força àgil". "El Sant Pare era conscient de les circumstàncies que hem patit", ha reconegut. La data escollida per a la presa de possessió de Conesa serà el proper 12 de març. Prèviament, ha indicat Casanova, visitarà la capital solsonina i mantindrà reunions amb la comunitat religiosa.

Segons ha explicat el bisbe de Vic, Romà Casanova, que exerceix d'administrador apostòlic de Solsona des de la renúncia de Novell, fa un mes que el papa Francesc va comunicar a Francesc Conesa la seva elecció. El nou representant del Bisbat de Solsona exerceix de bisbe a Menorca des del 7 de gener de 2017. Prèviament, entre el 1998 i el 2014, havia estat vicari general de la diòcesi d'Oriola-Alacant,

Nascut a Elx el 25 d'agost de 1961, Francesc Conesa va cursar els estudis eclesiàstics al seminari diocesà i va ser ordenat prevere el 29 de setembre de 1985. És doctor en Teologia (1994) i en Filosofia (1995) per la Universitat de Navarra.

A través d'un comunicat, Conesa ha volgut dirigir-se als fidels de la diòcesi de Solsona. Tot agraint l'acollida extraordinària que ha viscut a Menorca, assegura que rep la petició del papa Francesc "carregat d'il·lusió, confiant en l'acció de l'Esperit Sant i també en la vostra ajuda". Entre els reptes que anuncia hi ha "culminar la fase diocesana del Sínode dels bisbes i escoltar allò que l'Esperit diu a la nostra Església de Solsona, perquè la comunió sigui real, la participació dels fidels sigui efectiva i la missió sigui compartida". Per això insta a "la necessitat de ser una Església de portes obertes, més acollidora".

En el text adreçat als fidels, Conesa no passa per alt "el dolor i desconcert" amb el que han viscut el cas del seu predecessor, Xavier Novell. "Donem gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i demanem que l'il·lumini a la seva nova etapa", apunta.

La presa de possessió

Segons ha anunciat Casanova, la presa de possessió de Conesa tindrà lloc el 12 de març a les 11 del matí. Prèviament és previst que visiti la capital solsonina "per situar-se" i mantenir reunions amb la comunitat.