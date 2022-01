El president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu que en les pròximes setmanes hi hagi una reunió de la taula de diàleg entre Catalunya i l’estat espanyol i espera que s’hi abordin continguts que permetin «avançar» per «resoldre el conflicte». «Estem parlant amb el govern de l’Estat perquè sigui així», va afirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació després de visitar l’Ajuntament de Granollers acompanyat per l’alcalde, Josep Mayoral, després que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, anunciés dimarts que la taula es reunirà a principis d’any, encara sense data tancada. Aragonès va dirigir-se al govern espanyol i va assegurar que «no hi ha temps a perdre en la recerca de solucions polítiques al conflicte entre Catalunya i l’Estat. No hi ha temps a perdre per a trobar una solució democràtica que permeti als catalans decidir el seu futur polític amb absoluta llibertat».

D’altra banda, el president de la Generalitat va insistir que la qüestió de confiança ha «perdut sentit» després que el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, demanés que s’hi sotmeti. Aragonès va assenyalar que «el marge de confiança que hi ha d’haver en qualsevol procés de negociació ha d’anar acompanyat de concrecions en el calendari» i va afirmar que «en les setmanes vinents hi haurà una nova reunió» de la taula de diàleg, si bé no n’ha donat més detalls. Preguntat per la polèmica de les macrogranges dels darrers dies, Aragonès la va titllar d’«artificial» i va advertir que es «volen treure declaracions de context per part de la dreta espanyola». El president de la Generalitat va decidir no donar-ne l’opinió per «no contribuir», va argumentar, a què qüestions que haurien de ser «objecte d’anàlisi i debat» es discuteixin «de forma populista per interessos electorals». Aquesta és una polèmica generada en els darrers dies després d’unes declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, en què criticava el model de les anomenades macrogranges, o de ramaderia intensiva, a l’estat espanyol.