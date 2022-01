L’oposició no independentista interpreta com una «purga» els canvis recents a la cúpula dels Mossos d’Esquadra, que inclouen la substitució del major Josep Lluís Trapero. Diversos partits van reclamar explicacions i compareixences parlamentàries del Govern. Ciutadans va anar més enllà i va demanar a la resta de l’oposició que s’uneixi per crear una comissió d’investigació contra els canvis, que el PP va qualificar, per part seva, de «cop caciquil».

El cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, va assegurar estar «molt preocupat» per aquesta hipotètica neteja ideològica a la policia catalana, que atribueix a una «politització» del cos. «Per aquí no es pot passar. Hem demanat compareixences i iniciarem tota una feina parlamentària per arribar al fons de l’assumpte», va explicar Illa a TVE. «Retirar el responsable d’investigació dels Mossos i no explicar per què es fan altres canvis dient que es vol feminitzar el cos no és convincent», va afegir Illa en referència a les explicacions que va donar la portaveu del Govern al relleu del cap d’anticorrupció Toni Rodríguez, que passa al nou organigrama d’investigar presumptes corrupteles del Govern a dirigir l’àrea policial de Rubí. «Si s’han esborrat correus i hi ha interferències polítiques, ho volem saber», va concloure el líder del PSC. A les crítiques d’Illa s’hi van sumar dirigents de pràcticament tots els partits de l’oposició. El portaveu adjunt dels comuns al Parlament, Lucas Ferro, va sol·licitar que el conseller d’Interior comparegui «per voluntat pròpia» a la cambra per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos i la nova organització, que «si no són un càstig, s’assemblen força». Els comuns ja han demanat la compareixença del conseller, però Ferro el va animar a «anticipar-se» i oferir explicacions per voluntat pròpia. «Quan algú que aparentment mereixia ser premiat pel seu esforç a favor del conjunt de la ciutadania és suposadament castigat», va dir el diputat dels comuns en referència a Trapero i a Rodríguez, «és una situació que no es pot seguir postergant». «Policia política» El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, també va fer servir la paraula «purga» per definir la situació als Mossos. Però va anar més enllà quan va acusar el Govern de voler constituir una «policia política» amb canvis que «escandalitzen la ciutadania».