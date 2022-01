Sis dones, reconegudes com a «laiques en missió pastoral», realitzen «substitucions» davant l’absència de sacerdots ordenats suficients per donar servei religiós a tots els pobles de Catalunya i dirigeixen celebracions litúrgiques amb comunions prèviament beneïdes perquè ningú es quedi sense missa. Elles són Concepció, Rosa Maria, Núria, Montserrat, Rosa i Lola, que tenen el reconeixement de l’arquebisbat de Tarragona, que els ha facilitat dur a terme la tasca i en destaca la vàlua i l’oportunitat que representen per «fer més visible el treball de la dona a l’Església».

Comparteixen responsabilitats amb els escassos sacerdots que ofereixen servei als arxiprestats del Penedès, Urgell-Garrigues, Tarragona-Llevant, Priorat i Baix Camp, alguns geogràficament a Lleida, encara que pertanyents a l’arquebisbat de Tarragona. «Va ser la falta de rectors la que ens va portar a descobrir el carisma de les laiques dins de l’Església. Encara que la figura va créixer per aquesta mancança, i tot i que ara de cop arribessin prou sacerdots ordenats, no es deixaria de comptar amb elles», explica el portaveu de l’arquebisbat de Tarragona, Simó Gras. La majoria d’aquestes dones porten mitja vida dedicada més o menys a «assistir» a les seves parròquies, donant acompanyament a malalts, gestionant les catequesis o anant a residències, però d’un temps ençà han anat guanyant pes també des del púlpit mentre anaven minvant els ordenats disponibles, una funció que fa anys reconeixen era vista amb «reticències» per alguns feligresos pel fet de ser dones, si bé avui «tothom ho viu amb normalitat».