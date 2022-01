ERC vol afrontar el futur immediat, és a dir, aquest any i, sobretot, un 2023 que promet emocions fortes (amb el cicle electoral compost per les municipals i les generals) amb un suport de les seves bases a l’estratègia de la direcció que fa referència al conflicte polític. El proper 12 de març, a la conferència política republicana, es procedirà a la votació de l’«actualització» d’aquesta estratègia, un full de ruta que aposta, sense embuts, per la taula de diàleg, així com per la « mobilització i el desbordament democràtic». Als republicans els agrada usar el terme GPS, en lloc de full de ruta, i amb això intenten dir que saben quina és la meta, la independència, però que el camí cap a ella encara no està cartografiat. En qualsevol cas, el vehicle que els republicans consideren oportú per recórrer aquest camí encara no traçat és la taula de diàleg i negociació. Just quan creixen les crítiques al fòrum per la seva presumpta inutilitat.

La mà de Romeva

Els republicans, a la ponència política que ha redactat Raül Romeva i que porta per títol Escrivim el futur republicà, assenyalen que «ni som ingenus, ni desconeixem la història» i que per això «tant per reforçar la nostra posició, com per estar preparats si la negociació no dóna els fruits esperats», cal «construir alternatives per afrontar l’embat democràtic que volem guanyar». I com ja es va explicitar a la conferència política de fa quatre anys, la ponència assevera que «no renunciem a cap instrument democràtic» que permeti arribar a la independència. No es detalla el tipus d’accions més enllà que siguin «accions de desobediència política i social fins a accions de desbordament democràtic». És aquesta la principal variació en el GPS republicà. No considerar aquestes accions només un pla b per quan fracassi la taula, sinó un element imprescindible per reforçar la posició del Govern en aquesta taula de negociació. És a dir, que sí o sí han de tenir lloc.

Els republicans pretenen, així mateix, explicar per què es vol la secessió. El text fa diferents propostes per a la societat catalana tant per al 2030 com per al 2040.