Unes 200 persones en defensa del català van impedir ahir al migdia que una comitiva del PP passegés per la plaça Major de Vic, on tenia previst instal·lar una carpa informativa malgrat que el consistori vigatà els hi ho havia prohibit. Els populars van caminar pel passeig de la ciutat escortats pels Mossos d’Esquadra i es van viure moments de tensió i enfrontaments. De fet, en algun moment, els concentrats els van escridassar i van intentar empentar el president del PPC, Alejandro Fernández. En declaracions als mitjans, Fernández va preguntar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, si «està orgullós d’una Catalunya on ell es pot passejar tranquil·lament» mentre els populars «no poden ni posar una carpa». En l’atenció als mitjans, Fernández va criticar la decisió de l’Ajuntament de Vic de no deixar-los instal·lar aquest espai.