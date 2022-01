Enèsim intent de reformar el reglament del Parlament. PSC, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem van registrar ahir una proposta per impulsar una ponència conjunta que actualitzi la norma als temps de pandèmia i que permeti adequar l’activitat als reptes actuals. Aquests són els assumptes pendents:

El pla digualtat. Aprovat per unanimitat el gener del 2020, necessita que hi hagi diverses reformulacions per ser aplicat en la seva plenitud.

L’aïllament de l’extrema dreta. El pacte per aïllar Vox de la vida parlamentària no té eines per posar-se en marxa.

La transparència. Després de destapar-se que el Parlament gasta anualment 1,7 milions d’euros per pagar els sous de funcionaris que ja no treballen a la Cambra, s’ha obert el debat sobre la transparència. El 2015 es va crear un òrgan intern propi que ara està en dubte.

Teletreball i vot telemàtic. La covid ​​ha evidenciat que el reglament queda caduc. La reducció de la presencialitat amb l’escalada de contagis ha obligat a celebrar comissions telemàtiques, plens a distància o reduïts amb vot telemàtic i compareixences en línia, així com a instaurar de facto el teletreball, però el reglament no contempla aquestes situacions, per la qual cosa el text serà modificat partint del consens que ha regnat des del 2020 sobre l’assumpte..

El cas Borràs. Laura Borràs va assumir la presidència del Parlament investigada pels delictes de prevaricació, frau a l’Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental per presumptament fragmentar contractes durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Amb el reglament a la mà, Borràs hauria de ser suspesa de les seves funcions amb l’obertura del judici oral, però un informe encarregat als lletrats discutia aquest punt de la normativa i advocava per eliminar-lo.

La investidura de Puigdemont. La polèmica sobre una investidura a distància de l’expresident Puigdemont pot ressorgir durant el debat sobre la reforma del reglament. Des que el llavors president del Parlament, Roger Torrent, decidís no convocar un ple per investir-lo des de Bèlgica, l’enuig de Junts, respecte ERC, es manté. Els postconvergents poden intentar provar sort, però no tenen suports perquè aquest punt tiri endavant.