El segon ple que celebra el Tribunal Constitucional sota la presidència de Pedro González-Trevijano servirà per establir la nova doctrina sobre les recusacions dels seus magistrats. Està previst que la reunió que comença avui i es prolongarà fins dijous tornarà a rebutjar l’intent de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de paralitzar la institució a través de recusar un nombre de magistrats suficient perquè la resta no sumi el quòrum suficient per pronunciar-se.

Fonts de l’alt tribunal assenyalen que una vegada establerta la nova doctrina, amb què es pretén solucionar l’error comès durant les deliberacions de la sentència de l’Estatut, en admetre la presentada contra el magistrat aleshores del TC Pablo Pérez Tremps, es pretén reforçar-la en pròximes resolucions, en què es resolguin qüestions que van poder quedar pendents a l’original. La primera oportunitat l’han blindat els recursos de súplica presentats per Puigdemont, Oriol Junqueras i altres dels condemnats pel procés contra la decisió de rebutjar de ple les 33 recusacions que van ser interposades contra Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. Els recusants pretenien que tots dos seguissin l’exemple de Cándido Conde-Pumpido i Antonio Narváez, cosa que deixaria el tribunal amb vuit magistrats per resoldre els recursos relatius al procés. A més, reclamaven que González-Trevijano no participés en la deliberació per amistat amb Arnaldo, cosa que ja suposava que fossin només set, sense comptar que Alfredo Montoya està de baixa per malaltia. El ple, a més, com ja va fer amb el de Vox, admetrà a tràmit el recurs presentat pel PP contra els avals de l’Institut Català de Finances (ICF), que van ser utilitzats pels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont i altres exalts càrrecs del Govern per cobrir els 5,4 milions d’euros que els exigeix el Tribunal de Comptes.