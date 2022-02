La Direcció General d’Administració de la Seguretat va notificar ahir a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que convocava els talls de la Meridiana de Barcelona, que a partir de demà la concentració estarà autoritzada en una plaça que connecta amb el passeig Fabra i Puig, davant de l’estació de Renfe. La nova ubicació ja no permetrà als independentistes tallar la Meridiana, com feien des de l’octubre del 2019 per protestar per la condemna a la cúpula del procés, en tenir l’autorització de la Generalitat per concentrar-se enmig d’aquesta avinguda, malgrat que l’Ajuntament de Barcelona i partits de l’oposició havien demanat diverses vegades que es posés fi als talls. Interior ha acordat modificar l’emplaçament de la concentració a un nou lloc a prop de la Meridiana però en què no es pot tallar el trànsit, per fer compatible el dret a la manifestació i causar menys molèsties als veïns i comerciants de la zona, segons fonts del Departament dirigit per Joan Ignasi Elena, proposat per ERC.

Grups contraris

En el rerefons d’aquesta decisió també s’ha tingut en compte que les últimes setmanes s’havien generat episodis de tensió amb grups contraris als talls, cosa que havia obligat els Mossos a desplegar cordons de seguretat per evitar enfrontaments. La d’aquesta tarda serà la darrera concentració autoritzada del col·lectiu Meridiana Resisteix i de l’ANC que podrà tallar aquesta via, un dels principals punts d’entrada i sortida a Barcelona, que els darrers anys han comptat amb la presència puntual de polítics dels partits independentistes. L’ANC va expressar en un comunicat que «no entén aquest canvi de criteri», i va denunciar «la voluntat de limitar un dret fonamental com és el de manifestació». Meridiana Resisteix també va carregar contra el Govern. «No ens callareu», va afirmar el col·lectiu. L’exconseller d’Interior i diputat del grup PSC-Units Ramon Espadaler va felicitar ahir Elena per acabar amb els talls. Des de Twitter, Espadaler va recordar que dimecres, en la seva intervenció en defensa d’una moció sobre els Mossos d’Esquadra al Parlament, «va instar» el conseller a «acabar amb els talls a la Meridiana», per ser un «perjudici sistemàtic» per a veïns i usuaris».

Un retard «delirant»

El primer tinent d’alcalde de Barcelona, ​Jaume Collboni, va celebrar també la decisió en una piulada. «Que quatre gats tallessin diàriament la Meridiana era una bestiesa. Que el Govern hagi necessitat 850 dies per reunir el valor de reconèixer-ho és realment delirant». En la mateixa línia, el tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, també va aplaudir la fi dels talls i de l’«incivisme» i va considerar que era «una situació que feia massa temps que s’havia convertit en insostenible». Per la seva part, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va celebrar que el Govern hagi anunciat que posarà fi a les «molèsties» que els veïns «patien des de l’any 2019» amb els talls de la Meridiana diaris protagonitzats per manifestants independentistes. L’alcaldessa de Barcelona va recordar que l’Ajuntament feia «molts mesos» que demanava al Departament d’Interior que «posés ordre en una situació insostenible que podia derivar en mals més importants». «Garantir el dret a la manifestació ha de ser compatible amb els drets fonamentals de milers de veïns que no tenen cap culpa del que denuncien els manifestants i que són avui dia els principals perjudicats», va destacar Colau, segons ACN.