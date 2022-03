El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Josep Seguí, que instrueix el cas de la presumpta malversació de fons públics per part de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha donat per finalitzada la investigació i ha donat un termini al fiscal perquè, si ho considera oportú, presenti el seu escrit d’acusació. En aquesta causa hi estan implicades tres persones més. El procés judicial està obert per un delicte continuat de prevaricació, frau administratiu, falsedat en document mercantil i malversació, que suposadament es van cometre quan Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs està imputada per afavorir presumptament un amic, Isaías Herrero, amb qui, segons el jutge, va acordar, entre el març del 2013 i el febrer del 2017, el fraccionament de 18 contractes menors de prestació de serveis informàtics, reflectint imports i conceptes inventats. Les quanties de cadascun eren inferiors a 18.000 euros. Per al magistrat, Borràs «va abusar de les funcions que tenia reconegudes», dictant «resolucions injustes» per trossejar els contractes i eludir la concurrència pública. D’aquesta manera, ajudava els interessos del seu amic «en detriment de la defensa dels interessos generals». Els contractes investigats sumen 330.442 euros. Indicis suficients Segons el magistrat, Borràs, que va dirigir la ILC entre el gener del 2013 i el gener del 2018, era qui contactava amb els proveïdors que poguessin estar interessats en la presentació d’ofertes, proposava la contractació, acordava l’adjudicació i la despesa i autoritzava els pagaments. Ella i Herrero, estableix la resolució, havien mantingut una relació professional prèvia, ja que havien coincidit en un grup de recerca d’estudis literaris i tecnologia digitals, i ell havia exercit de professor al màster que ella impartia a la UB. Dels correus electrònics i les converses telefòniques intervingudes, argumenta el jutge, es desprenen «indicis prou sòlids de la concertació entre tots dos per defraudar» i adjudicar a Herrero els treballs informàtics «en el sentit més avantatjós per a ell». La resolució afegeix que Borràs va aprovar les adjudicacions dels 18 contractes investigats «en plena consciència que entraven en contradicció amb les exigències de la legislació reguladora» del sector públic i ometent la concurrència pública. El magistrat destaca que Herrero va presentar uns pressupostos atribuïts a altres persones (que han negat la seva intervenció) amb el propòsit de «simular» una concurrència d’ofertes en els expedients de contractació dels serveis relatius a la pàgina web de la ILC. La liquidació dels contractes menors investigats, segons la seva opinió, «ha comportat un perjudici als cabals públics», ja que la determinació de l’import de «cadascú» i de les factures d’adjudicació corresponents «es feia amb criteris arbitraris». A més de Borràs i Herrero, els altres imputats són: Andreu P., que va facilitar les dades fiscals per presentar pressupostos, i Roger E., treballador d’ILC que suposadament va facilitar la contractació irregular. Entre els missatges hi ha un mail en què Borràs es dirigeix ​​a Herrero: «Com s’han de fer tres pressupostos (...), jo havia pensat que podríem fer que tu et presentis a tots quatre i només en guanyes un, el més econòmic de la sèrie».