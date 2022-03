La fiscalia va acusar ahir l’expresident de la Generalitat Quim Torra d’«insubmissió institucional», en no retirar una pancarta que demanava la llibertat dels presos de l’1-O i lluïa un llaç groc, i que es va penjar a la façana del Palau de la Generalitat el setembre del 2019. L’exmandatari català no va acudir al judici celebrat contra ell pel presumpte delicte de desobediència. «No legitimaré una nova farsa». La llei permet no assistir a la vista els imputats a qui se’ls reclama menys de dos anys de presó, com és el cas, ja que es reclama inhabilitació.

Torra va publicar un tuit abans del judici en què va anunciar que no aniria a la vista. «No reconec la legitimitat de la justícia espanyola, que no respecta ni els tractats internacionals ni els drets fonamentals», va escriure. En aquest sentit, el seu advocat, Gonzalo Boye, va aportar a la vista el document del Consell d’Europa del juny del 2021 que recomanava la llibertat dels independentistes llavors presos i el seu indult, resolució qualificada després per la fiscalia com a «anecdòtica» pel resultat de la votació.

Condemna anterior

La fiscalia reclama a l’excap de l’executiu català un any i vuit mesos d’inhabilitació i multa de 30.000 euros. És la segona vegada que l’exmandatari és jutjat per no treure una pancarta en suport als polítics presos. El setembre del 2020, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a un any i mig d’inhabilitació i multa de 30.000 euros per no retirar-ne una, malgrat que ho havia ordenat la Junta Electoral Central per garantir la neutralitat dels edificis públics durant la campanya d’abril del 2019.

En el seu informe final, la fiscalia va insistir que Torra no està «acusat per col·locar una pancarta», una acció «subjectiva» sobre la base de la «llibertat d’expressió» personal, sinó per no obeir els requeriments com a president de la Generalitat. L’acusació pública va recordar que els edificis públics «han d’estar al servei dels interessos generals» i no d’«un grup de ciutadans» amb una ideologia determinada, ja que tenen l’«obligació de mantenir la neutralitat política».

L’advocat de Torra es va queixar vehement que la fiscalia titllés d’«anecdòtica» la resolució del Consell d’Europa i va recordar que si fos així no se n’hauria anat el president de Rússia, Vladimir Putin, «el mateix que a la senyora fiscal». El lletrat va recalcar que contra «l’enemic tot s’hi val» i que només falta «cremar a la foguera» Torra, «el que ens hauria estalviat molt paper».