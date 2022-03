La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no té intenció de renunciar al càrrec quan se li obri judici oral pel presumpte fraccionament de contractes durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La presidenta de la cambra catalana pressiona ERC i CUP perquè li donin suport i evitin l’aplicació de l’article 25.4 del reglament, que estableix que ha de ser suspesa temporalment quan tingui data per a la vista, ja que està acusada de delictes vinculats a la corrupció com són els que se li atribueixen: prevaricació, frau administratiu, falsedat en document mercantil i malversació per afavorir presumptament un amic en trossejar 18 contractes menors.

L’oposició continua pensant que Borràs hauria de ser apartada, com diu l’article que va ser avalat per Junts pel Sí i la CUP el 2017, però la presidenta del Parlament ja ha encès els motors per evitar-ho. L’estratègia, segons diverses fonts, passa per denunciar que la seva causa judicial és «política i no judicial» i per destacar les «irregularitats» en un llarg procés que va començar quan pilotava la Conselleria de Cultura, com ha deixat per escrit en el seu recurs.

No hi ha dubte que la via parlamentària passarà per la comissió de l’estatut dels diputats, que està presidida per una persona de confiança, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), que serà l’encarregat d’elaborar un dictamen que, previsiblement, defensarà que la literalitat de l’article és ambigua, que és inconstitucional suspendre un parlamentari sense sentència i que Borràs no pot quedar subjecta perquè «el seu cas respon a una causa general contra l’independentisme». La tàctica és dilatar aquest termini i posar la mirada en l’article 25.1, que estableix que la suspensió per a la resta de delictes que no són corrupció queda en mans de la majoria de l’hemicicle. Així, intentarà mantenir les seves funcions, almenys fins que hi hagi una sentència, encara que no sigui ferma, com va passar amb el cas Juvillà.

Fonts del seu entorn sostenen que Borràs no cedirà a la pressió de l’oposició i que no renunciarà a lluitar contra la suspensió, encara que les conseqüències puguin derivar en l’enèsima crisi en el Govern. D’aquí que ahir Borràs instés ERC i CUP a no fer «de jutges» aplicant el reglament sense decisió judicial i va defensar que no se sent «interpel·lada» per l’article 25.4, en assegurar que no ha comès cap frau i és una «inconstitucionalitat manifesta».