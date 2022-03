Com s’esperava des que l’exconsellera Meritxell Serret va comparèixer de forma voluntària davant el Tribunal Suprem, la Sala Penal va obrir judici oral contra ella per un delicte de desobediència greu i va acordar l’enviament de la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè és l’òrgan competent per al seu enjudiciament. És el criteri que va marcar en la sentència del procés quan no va condemnar per malversació de cabals públics els seus companys del Govern amb actuacions similars a la seva.

En la resolució, la sala recorda que tant el ministeri fiscal com l’Advocacia de l’Estat i l’acusació popular, exercida per Vox, van sol·licitar la confirmació de la interlocutòria de conclusió del sumari dictat per l’instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, i que s’obrís judici oral contra l’exconsellera per desobediència, en resultar inviable la condemna per l’altre delicte que va motivar que Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila fossin jutjats a l’alt tribunal i no al Superior de Justícia català.

Com que cap acusació ha inclòs la malversació, el principi acusatori impedeix a la sala fer-ho, encara que ho tindria difícil, perquè va rebutjar condemnar per ella els tres exconsellers. El Tribunal Constitucional va descartar la vulneració de drets dels dos primers en rebutjar els recursos d’empara, i Vila no va acudir al tribunal de garanties.

Un cop aclarit el delicte pel qual s’ha d’obrir judici oral, en coherència amb el criteri de la sala en resoldre els articles de pronunciament previ quan s’instruïa la causa del procés, s’ha fet imprescindible, sosté la interlocutòria, «declinar la competència a favor del tribunal superior de justícia català, òrgan competent per al seu enjudiciament i al qual es remetrà el testimoniatge de particulars corresponent».

Vint mesos d’inhabilitació

Això va ser el que va decidir el mateix Suprem respecte els membres de la Mesa del Parlament sota la presidència de Carme Forcadell, als quals només es va acusar de desobediència, i que van ser jutjats i condemnats pel tribunal català a 20 mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa.