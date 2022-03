Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias, ha qüestionat aquest dijous que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, parli de "normalitzar" la covid quan la pandèmia no ha acabat i ha apuntat així a la probabilitat d'un repunt d'òmicron en qüestió de setmanes i d'una possible nova onada en els propers mesos per l'aparició de noves variants.

El món va canviar quan el coronavirus SARS-CoV-2 es va estendre per tot el planeta el 2020 i totes les transformacions i lliçons de la pandèmia li han servit a Mitjà (Barcelona, 1980) per dibuixar en el seu nou llibre un futur que no té res a veure amb el passat.

En "El món que ens espera" (Columna Edicions), l'investigador planteja un futur amb crisis globals, entre elles algunes molt profundes, com a climàtiques o pandèmiques, que obliga a canvis en la vida quotidiana dels humans -com ens saludem o portem mascareta-, reforçar la salut pública i l'atenció primària, i cuidar millor als més vulnerables.

"És possible que en els propers 100 anys hi hagi un major nombre de virus del món animal que passin a l'humà, així que el món que ens espera haurà de ser més resilient", ha expressat en una roda de premsa aquest investigador, que s'ha convertit en una de les veus més mediàtiques durant la pandèmia per les seves posicions sovint discordants amb el departament de Salut.

També ara que el conseller Argimon, després d'aplicar l'eliminació de les quarantenes als positius, aposta per retirar ja mascaretes en interiors, per normalitzar la covid. "El conseller diu que hem de normalitzar, que hem de perdre la por a dur la mascareta, però no sabem què passarà en el futur immediat, hi ha incertesa sobre si en el proper mes hi haurà un repunt -per la subvariant d'òmicron BA.2-", que ha admès que li fa "por no poder mesurar-la perquè ja no es fan test" de forma generalitzada i no està activat el nou sistema sentinella de vigilància epidemiològica.

"El virus està envaint l'Àsia"

En una entrevista publicada a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, Oriol Mitjà assegura que "Hi ha una amenaça petita, que és l’òmicron ll, que ha generat una setena onada en molts llocs d’Europa, i de la qual a Espanya els casos van créixer un 35% la setmana passada. I n’hi ha una de més gran: s’espera una variant nova que arribarà, ens agafarà amb la immunitat molt baixa, perquè fa temps que vam rebre l’última dosi, i causarà una gran onada, ja veurem de quina gravetat. El virus s’està replicant més que mai i està envaint l’Àsia. Segurament, la Xina no el podrà contenir, ha pogut durant dos anys, però està punt que se li escapi de les mans. D'aquí a sis mesos ens agafarà sense immunitat aquesta variant de la covid que vindrà de l’Àsia."

En aquest sentit, ha opinat que s'haurien de seguir fent test generalitzats i aïllar als positius, si bé ha avalat que es puguin retirar mascaretes en interiors -també a les escoles- si va acompanyat de sistemes de ventilació i de control de qualitat d'aire als espais amb més risc, com a gimnasos o restaurants.

L'infectòleg de l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelonès) també ha retret Argimon que no hagi consultat al comitè científic assessor del Govern -del que forma part Mitjà- sobre aquesta nova fase de la covid sense quarantenes de positius ni test a persones que no siguin vulnerables, i ha apuntat que ha de ser perquè "no li agradaria la resposta".

En tot cas, aquesta nova forma de gestionar la covid l'aplica el departament de Salut a partir de les decisions preses per la Comissió de Salut Pública, de la que formen part les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat.

Després de l'èxit del seu anterior llibre "A Cor Obert", el més venut en l'última Diada de Sant Jordi en l'apartat de no ficció, Mitjà espera que la seva nova proposta tingui una bona acollida entre els lectors, malgrat comprendre que ara hi ha més "fatiga pandèmica".

El llibre va ser escrit durant la seva última estada a Papua Nova Guinea, la seva segona casa i on ha treballat per erradicar el pian, una malaltia que causa greus lesions cutànies, especialment en nens.

Acompanyant al lector per preciosos paisatges tropicals, l'infectòleg reflexiona sobre les contradiccions que ha deixat la crisi de la covid, la seva relació amb els polítics o el paper dels mitjans de comunicació, al mateix temps que aborda les grans preguntes, com quan i on poden esclatar les properes pandèmies i com el món s'han de preparar.