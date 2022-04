Agents dels Mossos han denunciat penalment tres homes, de 24, 24 i 19 anys per conduir les motos de manera temerària en una trobada multitudinària convocada a través de les xarxes. La investigació es va iniciar el 29 de gener d’aquest any arran de diverses trucades d’usuaris de la via que alertaven de la circulació d’un grup d’unes 70 motocicletes per l’autovia A-2, entre Sant Joan Despí i Castellbisbal (Barcelona), que ocupaven tota la via i obstaculitzaven el pas de la resta d’usuaris, i alguns d’ells fent conduccions temeràries consistents a circular amb la roda de davant aixecada (modalitat coneguda com a ‘wheelie’ o cavallet) i dempeus a les motocicletes, amb perill greu per a qui conduïa en aquest tram.