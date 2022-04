L’endemà que Javier Lambán amenacés de plantejar una candidatura «sencera a l’Aragó» si Catalunya no s’avenia a renegociar l’acord tècnic del qual el Govern aragonès abjura ara, la Generalitat va publicar ahir al seu web tots els informes que havia preparat, entre el 2018 i el 2021, per presentar una candidatura en solitari als Jocs d’Hivern. Dels documents s’extreu que, tenint com a base els criteris de sostenibilitat que fixa el COI, Catalunya no podia organitzar els Jocs sense haver de fer algunes proves fora del territori. El Govern, de moment, descarta ara anar sol en la carrera del 2030 i publica aquests documents per transparència i després de les peticions d’informació pública de diversos partits polítics.

«Ja estan penjats tots els informes complets, amb temps i forma i tal com tocava», va anunciar la consellera Laura Vilagrà, després que el 24 de febrer s’aprovés una moció al Parlament que instava el Govern a aclarir «com s’ha fet cada encàrrec, els costos, la forma d’adjudicació i quines són les empreses adjudicatàries». Els treballs, que van costar 475.000 euros, preveien unes despeses d’organització dels Jocs de 1.391 milions d’euros (sense comptar les infraestructures) i uns ingressos de 1.504 milions. Ja s’assenyalaven algunes de les seus catalanes de l’actual proposta, entre elles la Molina-Masella per a les proves d’esquí alpí.