L'exbisbe de Solsona Xavier Novell i l'escriptora Sílvia Caballol ja són pares de dues nenes, Coaner i Míriam, segons ha avançat Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona. La parella fa poc més de quatre mesos que es va casar al jutjat de pau de Súria.

Novell va sorprendre el passat 23 d’agost de l'any passat en anunciar la seva renúncia al càrrec de bisbe de Solsona. Hi renunciava per uns motius «estrictament personals» dels quals no en donava més detalls. Dues setmanes després va transcendir que va ser perquè el bisbe emèrit mantenia una relació sentimental amb Sílvia Caballol, una psicòloga i escriptora bagenca.

L'enllaç de la parella pel civil es va fer el 22 de novembre a Súria en la intimitat familiar i només amb la presència dels testimonis que eren la mare de Caballol i el seu company.