L’Audiència de Barcelona ha admès a tràmit una querella pels presumptes delictes de coaccions i prevaricació contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els regidors Lucía Martín i Marc Serra, alhora que ha ordenat al jutge instructor que se’ls citi a declarar com a imputats. La querella va ser presentada per Vauras Investment S. L., propietària del Bloc Llavors, convertit en un símbol de la lluita per l’habitatge a la ciutat.

El tribunal ha requerit el Jutjat d’Instrucció número 18 de Barcelona que rectifiqui i admeti la querella que va rebutjar, amb el consentiment de la fiscalia, el 27 de novembre del 2020. D’aquesta manera, admet el recurs presentat per l’empresa, encara que limita els delictes pels quals ha de ser investigada l’alcaldessa, segons va avançar Eldiario.es. En concret, el de coaccions i prevaricació, deixant de banda altres que apareixien a la demanda.

Aquesta circumstància es produeix quan han passat gairebé dos mesos des que Colau va haver d’anar a declarar per una altra ofensiva legal en contra, en aquest cas vinculada amb subvencions concedides a entitats considerades afins a Barcelona en Comú.

Els magistrats de la Secció Vuitena de l’Audiència de Barcelona justifiquen la decisió d’admetre la querella per coaccions: «Després d’analitzar l’escrit de la querella i els documents que han estat aportats per la part querellant, aquesta sala estima parcialment el recurs i ordena admetre a tràmit la querella pel que fa a la imputació pel delicte de coaccions, per entendre que, si fossin certs els fets denunciats, sí que podria ser delictiva la conducta consistent a compel·lir il·legítimament» l’empresa per «forçar-la a cedir» per a lloguers socials determinats immobles de la seva propietat. Per això, incideix la resolució, suposadament va utilitzar el consistori com a «mecanisme intimidatori» l’amenaça de no concedir a la companyia llicències d’obres o no «desbloquejar les que ja tenien paralitzades».

El tribunal deixa palès que no qüestiona la competència de l’Ajuntament per fomentar la consecució d’habitatges de lloguer social, sinó el que se censura en la querella i «seria repudiable penalment» és que per aconseguir aquestes cessions es «pressioni les tenidores» dels immobles amb «paralitzar-los llicències i amb causar-los perjudicis».

L’Audiència també obre una investigació per presumpta prevaricació administrativa pels expedients sancionadors incoats per l’Ajuntament a l’empresa. En canvi, es descarta l’admissió per suborn, extorsió, tràfic d’influències, revelació de secrets i negociacions prohibides als funcionaris. Els jutges, no obstant, insten l’empresa querellant a «concretar amb tot detall les resolucions administratives adoptades que titlla de prevaricadores».