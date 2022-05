L’epidemiòleg Oriol Mitjà adverteix que el 30% de la població es podria infectar en les pròximes setmanes de la variant òmicron de la covid. En un fil de Twitter basat en les últimes evidències científiques, el doctor ha apuntat que la probabilitat que augmenti la incidència és «alta».

Mitjà ha explicat que l’òmicron és una variant «amb fuita vacunal amb el potencial d’infectar fins al 60-70% de la població». No obstant, té en compte que aproximadament el 30% ja es va infectar per Nadal, i que un altre 30% més es lliurarà del contagi.

El 30% restant és el que es podria infectar ara, i és «el que preocupa», ja que aquest percentatge estaria format per persones vulnerables que no s’han infectat per covid i no han obtingut aquesta immunitat natural que resulta essencial en el cas de l’òmicron, ja que les vacunes són poc efectives amb aquesta variant.

🔴 No es gripe, es COVID.



Si el resultado de la #pruebaDeAntígeno es negativo, debe #repetirse dos días después. Actualmente, los síntomas comienzan antes de que la prueba sea positiva❗



Mientras baja la gripe, sube el Covid pero hay muchas infecciones que no estamos detectando — Oriol Mitjà (@oriolmitja) 2 de mayo de 2022

«La infecció natural per òmicron és el que millor protegeix davant la reinfecció per òmicron. Les persones més grans de 60 anys han tingut moltes menys infeccions naturals que els nens i els joves. És possible que els grans tinguin més risc», ha apuntat l’epidemiòleg.

A aquest possible augment de contagis per covid cal sumar-hi l’absència actual de mesures de control, ja que la mascareta ha deixat de ser obligatòria a la majoria d’espais, i tampoc s’apliquen altres restriccions, com els confinaments. Per això, Mitjà demana «una mica de prudència les pròximes tres setmanes».

Casos sense detectar

L’epidemiòleg ha explicat que la incidència actual de la covid a 14 dies en majors de 60 anys és de 700, i que el 25% dels tests que es realitzen estan donant resultats positius. Això «significa que la incidència real és entre tres i quatre vegades més alta de la que detectem», ha recordat.

Mitjà també ha recalcat la importància de repetir la prova d’antígens en el cas que surti resultat negatiu: «Actualment, els símptomes comencen abans que la prova sigui positiva» ha dit, i també ha remarcat: «Mentre baixa la grip, puja la covid, però hi ha moltes infeccions que no estem detectant».