El jutge rebutja la personació del Govern en el cas Pegasus

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha rebutjat la petició de la Generalitat de personar-se com a acusació popular en el cas Pegasus, en què investiga l’espionatge patit entre els mesos de maig i juny del 2021 pel president del Govern, Pedro Sánchez , i els ministres de Defensa, Interior i Agricultura. El magistrat considera que no hi ha habilitació legislativa específica perquè les persones jurídiques públiques, com el Govern, puguin exercir l’acció popular en un procediment penal, en què l’acusació pública correspon a la fiscalia.

El magistrat recull la doctrina del Tribunal Constitucional i del Suprem que estableix que de la Llei d’Enjudiciament Criminal no s’infereix que les entitats públiques puguin exercir com a acusació popular. El magistrat fins i tot fa referència a una resolució de l’Audiència de Barcelona en aquest sentit.