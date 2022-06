L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Boya s'ha donat de baixa del partit arran de la gestió que la formació ha fet de la denúncia que va presentar contra un dirigent cupaire per presumpte assetjament en la seva etapa a la Cambra catalana. En un comunicat aquest dimecres, l'exdiputada ha afirmat que es veu en la necessitat d'explicar públicament el procés i «el final no volgut que ha tingut», ara que l'expedient s'ha tancat.

Boya ha criticat la gestió inicial que es va fer de la seva denúncia: «Vaig notar que se'm feia passar per mentidera, per exagerada, per interessada. Aquest va ser el discurs que es va difondre i que part de la militància va creure». Segons el seu parer, es va difondre una versió «que potser permetia rentar els draps bruts a casa, però que no només estava allunyada de les cures a la dona víctima, sinó que tergiversava els fets», que creu que la comissió de gestió d'agressions masclistes no va abordar correctament al principi.

Un any i mig de silenci

Després d'un «any i mig de silenci» arran de la denúncia –ha assenyalat–, al gener la CUP li va comunicar que el seu cas es tancava, i la comissió de gestió d'agressions masclistes li va enviar una carta on es reconeixia el presumpte assetjament que havia patit. «L'assetjament va existir i el seu reconeixement per part d'ell m'ho prenc com una victòria, com un pas de gegant en la reparació personal, malgrat que el patiment i les seves conseqüències en la meva salut no els pugui esborrar ningú», ha afegit.

Avui és un dia trist, m’he donat de baixa de la CUP per com ha acabat el meu cas. Les violències masclistes són personals i col·lectives alhora, la reparació també ho ha de ser. Les dones, sempre al centre. Aquí us ho explico. pic.twitter.com/H48tEEgH8z — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 15 de junio de 2022

Tanmateix, Boya ha criticat que la direcció del partit no va voler anar «més enllà en la reparació», sinó que va buscar tancar directament el cas sense disculpes ni autocrítiques, ha dit. «Per això he pres la decisió de donar-me de baixa com a militant de la CUP. És el meu espai ideològic, però l'organització no ha sigut prou valenta per fer un pas endavant en la reparació de les violències masclistes», ha assenyalat.