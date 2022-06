La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han acordat "treballar noves garanties" per reprendre la negociació. Aquest ha estat un dels acords que ha sortit de la reunió que tots dos han mantingut a la Moncloa, que ha durat unes dues hores. A banda, també han pactat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixin "abans de vacances", tot i que no s'ha concretat cap data. En roda de premsa després de la trobada Vilagrà ha assegurat que "s'ha iniciat el procés per obrir l'agenda de la desjudicialització" i ha dit que confia que "els resultats es vegin en breu" i es pugui restablir les relacions.

D'altra banda, Vilagrà s'ha referit a les declaracions del secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a EuropaPress, on ha criticat que amb la reunió es "blanqueja" la repressió. "De debò algú pensa que som aquí per blanquejar la repressió? A nosaltres ens voten per ser útils i fer política, no per fer declaracions i proclames", ha replicat.