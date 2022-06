El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu uns 260.000 vehicles en l'operació retorn del Pont de Sant Joan "amb un pic cap a les 7 del vespre". En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, el director del SCT, Ramon Lamiel ha avançat aquest diumenge al matí que posaran uns 100 quilòmetres de carrils addicionals "en direcció nord i sud per facilitar la descongestió de les vies". "Tot això, permetrà donar una mica més de capacitat a les vies, més fluïdesa i seguretat a la tornada", ha dit. Lamiel ha recomanat optar per "alternatives" a l'AP7 si és possible perquè esperen que l'autopista estigui "congestionada", especialment a la tarda.

"L'AP7 serà una via congestionada, és important buscar alternatives per descongestionar-la", ha avisat el director del SCT, que demana "precaució" a la carretera per evitar accidents i morts.