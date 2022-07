Tres dels quatre partits amb presència a la Mesa del Parlament demanaran dijous que la presidenta de la cambra, Laura Borràs, sigui suspesa de les seves funcions en aplicació del reglament. L'obertura de judici oral que ha decretat el TSJC pel cas de presumpta prevaricació i falsedat documental que afecta Borràs per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes ha forçat els partits a posicionar-s'hi, i més quan la presidenta ha convocat per a dijous una reunió de la Mesa per a tractar precisament aquesta qüestió. En les seves rodes de premsa ofertes aquest dimarts, tant ERC i la CUP com el PSC han explicat que reclamaran la suspensió si no hi ha una renúncia a les atribucions voluntària per part de Borràs.

A hores d'ara, JxCat és l'única formació amb representació a la Mesa que no s'hi ha pronunciat per a reclamar l'aplicació del reglament per a suspendre Borràs. L'executiva del partit, de fet, es reuneix aquesta tarda, després de conèixer l'obertura de judici oral. Però amb tot, Junts sempre ha mantingut que no s'hauria de suspendre Borràs i que tot respon a una persecució política dins una causa general contra l'independentisme.

Des del PSC, amb dos membres a la Mesa, han explicat que demanaran dijous aplicar el 25.4 del reglament a la presidenta del Parlament. La portaveu socialista a la cambra, Alícia Romero, ha explicat que el seu grup demanarà que se li apliqui la suspensió com a diputada. I ha exigit a Borràs que s'aparti com a presidenta i permeti triar-ne un de nou, en substitució. També ha emplaçat JxCat i ERC a fer "una proposta de nom" per encapçalar la cambra.

ERC, que també tenen dos membres a la Mesa, ha parlat per boca de la secretària general adjunta i portaveu de la formació, Marta Vilalta, que ha explicat que demanaran l'aplicació de l'article 25.4 del reglament de Parlament i, per tant, la suspensió de la presidenta de la cambra com a diputada, si no s'aparta "per iniciativa pròpia" abans. En roda de premsa, Vilalta ha emplaçat Borràs a invocar l'article 25.2 del reglament i assumir la seva suspensió voluntària. Si no és així, però, "el reglament del Parlament és molt clar i s'haurà d'aplicar el 25.4" ha advertit.

Per la seva part, la CUP, amb un membre a la Mesa, ha dit que demanarà a la reunió de la Mesa que s'apliqui l'article 25.4 del reglament del Parlament, en cas que la presidenta no s'aparti del càrrec. Així ho ha explicat la diputada Laia Estrada, aquest dimarts en roda de premsa al Parlament. Estrada ha concretat que demanaran l'aplicació del 25.4 si Borràs no s'aparta del càrrec, i ERC i Junts no arriben a cap acord sobre com substituir-la mentre duri el procés.

A més, tant Cs com Vox han presentat escrits a la Mesa reclamant la suspensió "immediata" de Borràs. Ells, però, no tindran veu ni vot en la decisió perquè no tenen integrants dins la Mesa del Parlament.