El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va elevar dimecres a 60 les denúncies que ja analitzen les forces de seguretat amb l’objectiu de determinar «què hi ha al darrere»: si es tracta d’un fenomen de submissió química per cometre un delicte o si es vol crear una «sensació d’inseguretat».

Grande-Marlaska va garantir, en una entrevista a TVE, que els diferents cossos policials treballen coordinats per «concretar i comprovar» si aquestes punxades busquen «la inoculació de substàncies tòxiques» per sotmetre la víctima i cometre un delicte, fonamentalment de caràcter sexual. Però també per determinar «si hi ha una altra voluntat al darrere, com la d’intentar traslladar una situació d’inseguretat» i, sobretot, «acovardir un col·lectiu» amb un «discurs absolutament masclista de tractar de treure el 50% de la població, a les dones de l’espai públic», va subratllar el titular d’Interior.

«Estem treballant a fer un estudi individualitzat d’aquests supòsits per determinar què obeeixen», va afegir. El ministre va instar les víctimes, «essencialment dones», perquè, davant la «mínima creença d’haver estat objecte d’una punxada, ho denunciïn» i vagin a un centre de salut perquè «hi ha tòxics que són de molt ràpida absorció».

«Aquesta conducta ja és delictiva», va afirmar Grande-Marlaska en recordar que la punxada ja constituiria un delicte de lesions amb la circumstància agreujant de gènere. Després, va dir, es podrà determinar si hi ha hagut inoculació amb una altra finalitat específica i si es pot ampliar la imputació.

El ministre va recordar que la submissió química no és una cosa nova, i que les forces de seguretat treballen des de fa «molt de temps», amb modificacions legislatives per incrementar la resposta penal.