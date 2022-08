El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha admès aquest dimecres que "hi ha un risc" d'atemptat terrorista a Catalunya com el que pot existir en altres països europeus, però ha precisat que "no cal caure en l'alarmisme".

En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller s'ha pronunciat en aquests termes amb motiu del cinquè aniversari dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils del 2017.

El titular d'Interior de la Generalitat ha explicat que, tal com apunten els serveis d'intel·ligència de diferents països, hi ha "un risc" d'atemptat terrorista que, en tot cas, de produir-se probablement no seria comès per una organització ni es tractaria d'una acció organitzada, sinó protagonitzada per una persona a títol individual. Malgrat aquest "risc", Elena ha precisat que "no cal caure en l'alarmisme". No obstant això, ha subratllat que, a causa d'aquest "risc", el departament d'Interior dedica molts recursos per prevenir atacs terroristes, destinats a diferents tasques com la informació, la recerca, el seguiment de persones que puguin caure en una radicalització o per a la vigilància d'espais.

El conseller, d'altra banda, s'ha compromès a què el seu departament elabori un protocol d'atenció a les víctimes d'atemptats terroristes, i sobre aquesta qüestió ha informat que s'ha signat un conveni amb la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT). "Ha d'existir un marc que defineixi amb més precisió l'acompanyament a les víctimes", ha esgrimit. Elena ha dit que "alguna cosa hem fet malament" les administracions en general si les víctimes dels atemptats gihadistes del 2017 denuncien abandó.

El comissari dels Mossos d'Esquadra Eduard Sallent, en la mateixa línia que ha apuntat el conseller sobre el risc d'atemptat terrorista, ha explicat també en declaracions a la mateixa emissora que l'"amenaça amb la qual ens trobem seria la d'una persona autoradicalitzada", vinculada a algun nucli com els combatents estrangers o persones que han estat a la presó. Per lluitar contra l'amenaça terrorista, el comissari ha ressaltat la importància de la col·laboració i l'intercanvi d'informació entre els diferents cossos de seguretat.