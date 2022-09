La manifestació que organitza l'ANC a Barcelona serà l'acte central del moviment independentista en la Diada d'aquest onze de setembre de 2022. Enguany la manifestació s'ha vist envoltada de polèmica a causa de l'anunci de Pere Aragonès que no assistirà a la manifestació.

La manifestació s'iniciarà a l'avinguda Paral·lel, on està prevista la concentració. El recorregut anirà pel passeig Colon, el passeig Isabel II, passant per l’avinguda del Marquès de l’Argentera i acabarà davant de l’Estació de França, on hi haurà l'escenari per fer els parlaments.

La manifestació començarà a les 17.14 h del diumenge 11 de setembre.

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha assegurat que l'entitat està "totalment refermada" en el manifest amb motiu de la Diada que critica els partits però ha negat que sigui una manifestació contra ERC.

Autocars d'arreu de Catalunya

L'ANC va assegurar dimecres que ja s'han reservat més de 150 autocars per a la manifestació de l'11-S. En un comunicat, l'entitat independentista valora "molt positivament" que en la darrera setmana hagin augmentat "en un 50%" les reserves d'autobusos.

Com acostuma a ser habitual, els organitzadors han distribuït els incrits per trams.

La samarreta de l'ANC

La samarreta que l'ANC ha posat a la venda per recaptar fons per les campanyes que impulsa al llarg de l'any és enguany de color negre. Segons l'organització, simbolitza "la lluita i la no-rendició, que només el poble i la societat civil organitzada podran assolir la independència i que no es pot esperar res més dels partits".

Acte d'Omnium Cultural al passeig Lluís Companys

Òmnium celebra la "Festa per la llibertat" al passeig Lluís Companys. L'acte inicia a les 10.30 h, amb una fira d'entitats. A les 12 hi haurà l'acte polític i a partir de la 1, el protagonisme passa a ser de la música amb concerts:

13 h - Concert Eufòria: amb la participació de la Llum, l'Edu, l'Estela i en Joan

18.30 Concert dels Pets

20 h - Concert de Roba Estesa

21.30 - Concert de Lildami

Acte central de la diada i ofrena floral

A les 9 del matí se celebrarà la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanovas per part d'entitats i associacions catalanes. L'acte central de la diada se celebrarà a les 22 h a les emblemàtiques torres de Puig i Cadafalch de Montjuïc.