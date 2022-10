La Tàrraco Arena Plaça ja és plena de gom a gom per acollir la principal cita del món casteller, el Concurs de Castells de Tarragona torna a l'arena després de la cancel·lació el 2020 per la pandèmia. Poc després de les deu del matí i just després que sonés l'himne dels 'Segadors' ha arrencat el concurs, en què les dotze millors colles del moment competiran amb els seus millors castells. Un any més, s'espera una lluita aferrissada pel primer lloc del podi, entre els Castellers de Vilafranca -guanyadors de vuit edicions consecutives entre 2002 i el 2016- i la Vella de Valls, vigents campions. Més d'11.000 persones, la meitat dels quals membres de les colles, participen en l'espectacle casteller més gran del món.