Cinc dies després de la presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha fet públic aquest dimarts l’informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), sobre l’execució pressupostària del primer semestre del 2022. Any rere any, la revelació dels percentatges de compliment dels ministeris és motiu de controvèrsia i, encara més en el cas de Catalunya per l’endèmic dèficit d’infraestructures. Sabedors d’aquesta realitat, en el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) s’han afanyat a donar la seva visió de les xifres una vegada Hisenda ha disparat l’informe. Fins al 30 de juny s’ha executat un 16% del pressupostat per al 2022, concretament un 15,78%. Això significa que s’han gastat 348,38 milions d’euros dels 2.207 milions previstos.

El Mitma prefereix eliminar d’aquesta equació el pagament dels 1.069 milions que ja s’han abonat a Abertis per les millores que va realitzar al seu dia a l’AP-2 i l’AP-7, que s’havien paga ral finalitzar la concessió l’agost del 2021. En el seu moment es va acordar que l’empresa realitzés obres d’un tercer i quart carril o eliminació de barreres troncals i es van finançar els treballs.

Al retirar-se els peatges, l’Estat havia de desemborsar el cost d’aquests treballs, que l’empresa no havia amortitzat, tal com va recordar en un conveni. No obstant, el ministeri i el concessionari segueixen litigant als jutjats per l’import final.

El fet de retirar els 1.000 milions d’Abertis de l’execució pressupostària a Catalunya a l’exposar la situació respon a l’objectiu que les dades no siguin enganyoses, ja que en cas contrari l’execució arribaria al 69,29%.

L’encarregat de reaccionar a l’informe de l’IGAE ha sigut el secretari general d’Infraestructuras, Xavier Flores, sempre amb un peu a Barcelona i un altre a Madrid. «No estem satisfets amb el baix percentatge d’execució pressupostària», ha encaixat per a continuació assegurar que, no obstant, Catalunya és la primera comunitat autònoma en despesa d’Adif i d’Adif alta velocitat i la segona en les inversions de Renfe.

Flores ha exposat que els incompliments tenen «moltes causes», algunes d’estructurals (com que arrencar unes obres sempre costa i és quan menys es gasta) i altres de conjunturals (com l’alça de preus i la falta de matèries primeres com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna). Tanmateix, el secretari general ha conclòs que «no és per falta de voluntat política».

Sense tenir en compte el pagament a Abertis es considera que s’ha complert amb un 14% de la inversió executada regionalitzable: en concret, 314 milions, cosa que representa un 40% més que en el mateix període del 2021. L’estimació del Mitma és que, si les obres es porten a terme com estan previstes, es podria arribar al 18% de la inversió territorialitzable.

Entre els projectes que han frenat el ritme d’execució hi ha el recurs judicial que ha parat les obres de l’estació de Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona), licitada per 465,5 milions d’euros. En canvi, el Mitma té esperances que els treballs per al soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona) o el projecte del corredor mediterrani entre Tarragona i Martorell (Baix Llobregat) prenguin impuls en els pròxims mesos i permetin millorar les dades.

El dia abans la ministra Raquel Sánchez havia comparegut a Barcelona per explicar els Pressupostos del 2023 de la seva cartera i ja va avançar que estaven satisfets pel percentatge d’execució del primer semestre, d’un 40%, una cosa que va avançar en una entrevista a EL PERIÓDICO dies enrere. Aquesta afirmació tenia arestes, ja que els primers sis mesos del 2021 havien sigut especialment dolents, amb la qual cosa era fàcil millorar. De fet, l’any passat es va tancar amb la pitjor dada històrica des del 2015. I Sánchez va constatar novament que l’execució pressupostària causa irritació.

La Cambra de Comerç de Barcelona s’ha afanyat a valorar les dades i a censurar que Catalunya torni a situar-se «a la cua del rànquing de comunitats autònomes per grau d’execució». «Les xifres mostren novament la infrainversió que hi ha i l’enorme diferència entre el pressupostat i el realment executat», han lamentat.

Segons l’informe del Ministeri d’Hisenda s’han invertit el 13,3% dels 1.932,7 milions d’euros previstos en les empreses el sector públic, entre elles Adif (amb un 7,3% executat) i Adif Alta Velocitat (22,2%), Renfe (11,1%), Enaire (25,8%), Puertos del Estado (17,8%), Cilsa (17,8%) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (167,7%).

Quant a Renfe, es preveu que a final d’any s’arribi al 70% de l’execució pel final de diverses obres i la compra de trens per a Rodalies.