Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han desplegat aquesta matinada de dissabte un macrodispositiu policial a la discoteca del Paral·lel on va morir un jove apunyalat fa 15 dies i que ha sigut escenari de diversos aldarulls en els darrers mesos. Més de 100 agents de Mossos i la GUB han accedit a l'interior de la discoteca Brisas del Caribe i han escorcollat tots els assistents. Segons el balanç final de la policia, s'ha arrestat un jove per una ordre pendent de detenció, s'han aixecat 11 actes administratives per tinença de substàncies estupefaents i s'han detectat 9 menors consumint alcohol i un controlador d'accés no habilitat. També s'han localitzat diverses armes blanques a l'interior del local.

pic.twitter.com/QZ1Wkki40O — Mossos (@mossos) 12 de noviembre de 2022 Un jove apunyalat fa 15 dies Els fets van tenir lloc el diumenge 30 d’octubre de matinada, quan diversos clients que sortien de la discoteca Brisas es van embrancar en una baralla en la qual dos joves van acabar greument ferits per arma blanca. Un d’ells va morir sobre la vorera i l’altre va poder ser traslladat a un hospital per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’agonia de la víctima va ser capturada pel mòbil d’algunes persones presents. Els Mossos van arrestar, un dia més tard, un jove de 19 anys implicat en la baralla. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, els investigadors creuen que va participar-hi, però desconeixen si es tracta de l’autor material de les ganivetades que van acabar amb la vida de la víctima. La investigació continua oberta i s’esperen més detencions, perquè es va tractar d’un enfrontament tumultuari. Desenes de clients, la majoria molt joves, han sigut identificats i registrats en l’operatiu d’aquesta matinada, que ha comptat amb la participació de la unitat de canina de la policia catalana per detectar drogues. També per buscar armes blanques. Alguns dels implicats en la baralla mortal, que, segons tots els indicis, sortien de la discoteca, portaven ganivets. Demolició prevista Segons van remarcar fonts municipals després del crim, l’Ajuntament de Barcelona fa mesos que persegueix diversos incompliments en l’àmbit del règim d’activitats per part de la discoteca Brisas. Malgrat els procediments sancionadors, el districte de Sants-Montjuïc no té competències per tancar-la per raons de seguretat, per això s’està col·laborant amb els Mossos per fer complir els passos necessaris. L’establiment està afectat per un pla especial de millora urbana aprovat per un ple celebrat al gener del 2022 que implicarà la seva demolició imminent i la construcció d’una residència d’estudiants. La discoteca ha presentat al·legacions que han sigut rebutjades.