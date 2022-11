El Govern té la intenció de dur els pressupostos a debatre al Parlament abans de finals d'any. Així ho ha assegurat la consellera de la Vicepresidència, Laura Vilagrà, en una atenció als mitjans feta en una visita institucional a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, on ha assegurat que les properes setmanes seran clau per definir els comptes, amb reunions tècniques com les fetes dijous amb el PSC o la prevista per aquest divendres amb els Comuns i Junts. Després de la trobada, els socialistes van sortir molestos i van criticar el ritme lent de les negociacions, un gest que Vilagrà emmarca en "l'estratègia negociadora" del PSC, donat que assegura que no hi va haver cap queixa durant la reunió.

Vilagrà ha detallat que s'estan reunint amb formacions polítiques però també amb representants tècnics i socials per compartir visions i la necessitat de tenir uns nous comptes. És per això que assegura que l'executiu treballa per a tenir nous comptes: "Les properes setmanes seran clau abans no es porti el document a aprovació, que voldrà dir que configurem un pressupost clar, si cal veure'ns cada dia, no serà un problema", ha assegurat en una atenció als mitjans.

Pel que fa al calendari, preveu tenir el text enllestit en les properes setmanes per poder fer front a la complexa tramitació parlamentària. "Volem dur els pressupostos al Parlament per debatre'ls abans de finals d'any", ha dit.

Intensificació de les reunions

Per això, però, caldrà reunir-se amb els partits polítics per assegurar-se un suport suficient com perquè prosperin els primers comptes del Govern d'ERC en solitari. En els darrers dies els contactes s'han intensificat, i aquest dijous mateix es va fer una trobada tècnica amb el PSC, de la qual els socialistes van assegurar sortir-ne molestos perquè no es treballen els detalls dels comptes.

"Vam donar resposta a les preguntes que ens van formular, la reunió es va desenvolupar de forma cordial i correcta i sense queixes a dins, sovint es tracta d'estratègies negociadores més enllà del que necessita el país, que és tenir pressupostos", considera Vilagrà. Amb tot, assegura que el ritme és el que toca, i que es treballa amb els temps previstos.

"Sempre hem dit que volem pressupostos, no hi ha cap secret en això, negociem amb tota intensitat per aixecar recursos i fer front als problemes de la ciutadania", ha afegit. En aquest sentit hi ha detallat aspectes en l'àmbit social com els referents a l'economia productiva, amb el Pacte Nacional per la Indústria com un dels espais que cal dotar de recursos per donar suport al teixit local i comarcal d'arreu del país.

Pel que fa a la possibilitat d'incorporar propostes com les que han posat sobre la taula els Comuns d'elevar l'IRPF a les rendes més elevades, Vilagrà assegura que vol mantenir un perfil discret fins que no es tanqui cap acord sobre aquest o cap altre punt. Sí que ha assegurat, però, que s'ha avançat en la creació d'un impost relatiu al medi ambient, sense entrar en més detalls.